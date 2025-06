Karrion Kross aún no renueva contrato con WWE

Karrion Kross ha ganado mucho protagonismo por sus actuaciones fuera del ring que dentro de este. Tras una airada promo que dio en un programa y que se volvió viral, se empezó a ganar la simpatía de los fanáticos, quienes veían como el luchador ventilaba sus frustraciones (incluso algo relacionado con la filtración de la información de su contrato) y pedían que lo insertaran en una historia relevante; sin embargo, nada de eso ha sucedido hasta el momento, e incluso ni siquiera fue insertado en ningún combate clasificatorio para Money in the Bank.

► Contrato de Karrion Kross vence este año

Karrion Kross se acerca al final de su contrato con la WWE, y la compañía aún no ha tomado ninguna decisión al respecto. De hecho, según un informe reciente de Fightful Select, Kross se encuentra actualmente en los últimos meses de su contrato con la WWE, y ni siquiera han iniciado las conversaciones para una posible renovación. A pesar de haber sido noticia recientemente por su promo viral y de haberse molestado sobre la filtración de detalles privados de su contrato, WWE se ha puesto en contacto con él para ofrecerle ninguna extensión ni indicarle qué le deparará el futuro.

«Karrion Kross está en su último año de contrato, y no ha habido mucho progreso. A principios de junio, Fightful consultó con fuentes cercanas a la situación y a Kross para obtener información actualizada. Según lo que hemos escuchado, WWE aún no se ha puesto en contacto con Kross para hablar sobre una extensión o renovación de contrato, y no sabemos si han mostrado interés en hacerlo».

Sin duda, esta situación genera un poco de controversia en el Universo WWE, ya que Karrion Kross no ha recibido noticias sobre una eventual renovación (o al menos estas no se han hecho públicas) y, dados los recientes acontecimientos con R-Truth y Carlito, no sería una sorpresa el hecho de que la compañía simplemente deje vencer su contrato al verlo como una estrella que no es imprescindible, a pesar de haber ventilado sus problemas y de generar un buen número de ventas con su mercancía.