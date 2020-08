¿Karrion Kross era un asesino real? Eso dice Hugo Savinovich

En la noche de ayer, Karrion Kross sorprendió a propios y extraños cuando atacó a casi todo el elenco varonil de NXT tras bambalinas para acabar el show televisivo de la marca amarilla. Y, posteriormente, ha sido noticia por una declaración del ex comentarista de WWE y actual comentarista de AAA, Hugo Savinovich. Y es que, de acuerdo a Savinovich, Karrion Kross fue un "mercenario y asesino a sueldo en la vida real" antes de llegar a WWE, o incluso antes de ser luchador profesional. Sí, así como lo leen.

► ¿Karrion Kross fue un asesino o al menos un mercenario?

Sin duda alguna hay que iniciar diciendo que es una declaración descabellada, pero que reportamos por la trascendencia que ha tenido en sitios web luchísticos en Estados Unidos, en donde también se ponen en duda las declaraciones de Savinovich. Esto fue lo que dijo Hugo Savinovich:

"Tik tok, tik tok, el reloj marcando. No es secreto para nadie, tan pronto termine esto, le voy a escribir un mensaje a él, una amistad tremenda, tuve la oportunidad de aconsejarlo, narrar luchas de él en AAA... Este es un individuo, ¡que lo contrataban como mercenario en la vida real!

"Mira, quizás un día, Michael tenga la oportunidad de entrevistarlo, quizás me guste estar yo también para entrevistarlo yo a él. Este es un atleta, este es un guerrero, este es un asesino a sueldo [risas]. Te lo estoy diciendo: yo no me estoy inventando esto o inventando lo otro. No, esta cosa es verdad. Esto es lo real. Es tan apasionado de la lucha, y está tan enamorado de su novia Scarlett. Y, mira, Dios bendiga el amor. El amor es algo precioso, me gusta verlos a ellos juntos".

► El análisis de la noticia

De nombre real Kevin Kesar, nació un 19 de julio de 1985, es decir, hace 35 años, en la ciudad de New York. Y gran parte de su vida la ha vivido en Las Vegas, Nevada. SÚPER LUCHAS ha podido indagar en los récords públicos de la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada, y la única información que hemos podido encontrar es que Kevin Kesar se divorció en febrero del año pasado de su primera esposa, Brittney Sourlis, quien de acuerdo a su cuenta de Instagram, es una bailarina y trapecista canadiense que vive en Las Vegas.

Más allá de eso, no hay ningún registro criminal de Karrion Kross. La única posibilidad sería que Karrion Kross formara parte de alguna pandilla o algún grupo de mafia que lo haya contratado para intimidar personas de joven, aunque las palabras de Savinovich le retratan como un asesino a sueldo. Pero también puede que nunca haya sido arrestado por sus hechos. ¿Acarreará esto problemas, o al menos una investigación para Karrion Kross en WWE? ¿Se referirá alguna vez Karrion Kross a este hecho de ser nombrado como un hombre con pasado criminal?

Porque una de tres: O Hugo Savinovich está siendo muy old school al afirmar eso (como decir que Kamala era un cazador de cabezas en Uganda); o bien está diciendo la verdad... O bien está inventando todo. En el primer caso podría estar metiendo a Kross en problemas. En el segundo, podría estar metiendo a Kross en problemas. En el tercero, podría estar metiendo a Kross en problemas.

Porque decir que una persona bajo contrato con una empresa que cotiza en la bolsa era antes un sicario, es una acusación muy seria.

