Karrion Kross y Scarlett Bordeaux salieron de WWE hace unas semanas, luego de que WWE no le ofreciera un contrato de renovación a la altura de lo que Kross esperaba, y de que no le ofreciera a su esposa renovar con ellos. Desde entonces, los fans han estado a la expectativa de que todo se trate de una historia televisiva, aunque Kross y Scarlett ya aclararon que, supuestamente, ese no es el caso.

Pues bien, en entrevista reciente con Denise Salcedo, Kross sorprendió al revelar que alguien se entrometió y dañó sus conversacionara para volver a WWE, luego de que se arrepintieran de rechazar la oferta realizada por WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Karrion Kross da más detalles de su salida y la de Scarlett Bordeaux de WWE

“No. Actualmente, no hay comunicación con WWE. Pero para mí y para Scarlett, no siento que estemos en una situación de tierra quemada en cuanto a comunicación. Siento que aún existe la posibilidad de hablar.”

“Eso fue lo último que les dije. Les comenté: ‘Ustedes tienen nuestros números. Creo que todo se va a resolver, pero saben cómo comunicarse con nosotros’. Y ellos respondieron: ‘La línea funciona en ambos sentidos’. Y yo pensé: ‘¿Qué quieren decir con eso? Ustedes dijeron que la oferta fue retirada. La conversación se terminó’.

“Nosotros nos acercamos a WWE queriendo quedarnos en la compañía, pero pusieron a alguien de intermediario y al final retiraron la oferta. Así que todo el asunto ha sido, hombre… muy extraño. No sé cómo describirlo de otra manera. No quiero sonar repetitivo, pero todo ha sido muy raro. A estas alturas tenemos que reírnos del tema.

«Tenemos que seguir adelante. Es una situación rara porque, sí, no era lo que queríamos que pasara, pero también la estamos pasando bien, divirtiéndonos e interactuando con los aficionados. No es el fin del mundo. Sin embargo, pienso que las cosas podrían mejorar bastante si existiera una comunicación sana».