Karrion Kross: «¿Alambre de púas en los testículos?»

Los fanáticos echaron muchas cosas de menos en la rivalidad de Karrion Kross y The Final Testament contra Bobby Lashley y The Pride, empezando por la Six Man Tag Team Philadelphia Street Fight con Bully Ray como árbitro especial que las dos facciones disputaron en WrestleMania XL. Por decir lo menos, fue un combate olvidable. Apenas sacaron provecho de la estipulación.

► Pudo ser más violento

Quizá el problema fuera que no les permitieran poner sobre la mesa la violencia que hubieran deseado. De ello habla Kross en su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight.

«Él quería que lo hiciera (un peligroso spot sobre una mesa), y lo habría hecho, pero en retrospectiva me alegra no haberlo hecho. Quería que lo lanzara con una powerbomb fuera del ring a través de una mesa en WrestleMania. Quería que le diera una powerbomb corriendo fuera del ring. Estaba listo para arriesgar su cuello y todo. Yo estaba listo para usar tachuelas, si me dejaban. Prender fuego una mesa. Estábamos listos para usar alambre de púas. Estábamos preparados para hacer todo tipo de locuras. Quizás fue una buena idea que no lo hiciéramos. No quiero promover que eso es lo mejor para atraer a la gente, no siempre lo es, hay muchas cosas que pueden salir mal. Podrías tener alambre de púas en el ojo. ¿Y si te entra alambre de púas en los genitales o una tachuela en las bolas?«.

¿Qué te pareció esta rivalidad?