Karrion Kross luchó por última vez en SummerSlam 2025, y una semana después se confirmó lo que muchos no querían: su contrato llegó a su fin sin que las partes hayan acordado una renovación, e incluso previamente había desmentido los informes de que le habían ofrecido un nuevo acuerdo, aunque luego admitió de que recibió uno de última hora, pero sin que le convenciera mucho por no tener los suficientes detalles. Evidentmente, el ex Campeón NXT se convirtió en agente libre.
► Karrion Kross deja atrás a la WWE
La salida de Karrion Kross de la WWE ha sido bastante confusa, ya que algunos aún creen que era parte de una historia, similar a la de Seth Rollins fingiendo una lesión para provocar un impactante momento de cobro de Money in the Bank en WWE SummerSlam. Mientras tanto, el propio Kross ha afirmado que su salida, junto con la de su esposa Scarlett era real. Durante una aparición reciente en «Cultaholic Wrestling», Kross abordó los diversos puntos de vista y los informes sobre su salida.
«Mi única preocupación era que, cuando tenía mi encuentro con los fanáticos, no me gustaba verlos confundidos o molestos. Eso es lo contrario de mi trabajo. Se trata de que se diviertan y se olviden de todo esto, así que abordarlo todo es prácticamente imposible. A veces quiero esperar porque creo que hay una manera de recuperarlo y potencialmente convertirlo en una historia. Pero cuando pasa el tiempo y eso no sucede, pienso que quiero que la gente se sienta bien, ¿sabes a qué me refiero? Así que hago lo mejor que puedo. Hice todo lo posible por abordar todo de la mejor manera posible, pero así es como lo veía.»
Previamente, el propio Kross había ofrecido un nuevo contrato pocos días antes de que expirara el suyo, con la condición adicional de que solo tenía 24 horas para responder. Sin embarto, el nuevo acuerdo incluía solo a él y no a su esposa Scarlett. Evidentemente, no hubo renovación, aunque el propio Kross se mostró abierto y con la esperanza de negociar con la WWE posteriormente, aunque por el momento se enfoca en su agencia libre.