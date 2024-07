Karrion Kross a Xavier Woods: «Intento ayudarte»

El líder del Final Testament, Karrion Kross, le dice a Xavier Woods que no lo considere el malo de la película porque en realidad está intentando ayudarlo. Durante varias semanas, el ex Campeón NXT ha buscado separar a The New Day sin éxito, aunque consiguiendo lesionar a Kofi Kingston. Aún así, en el programa de Raw del 15 de junio Otis y Akira Tozawa acordaron unirse a Woods contra la facción de heels el próximo lunes 22. Y camino a dicho combate Kross envía un mensaje a Woods en X.

► Karrion Kross a Xavier Woods

«¿Qué estás haciendo, Woods? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Por favor, no hagas eso. No involucres a otras personas en nuestros asuntos. No me gusta eso. No me gusta. No solo eso, acaba con todo el propósito de lo que estoy tratando de hacer por ti. Estoy tratando de ayudarte a pararte por tus propios medios. Nunca dije, ‘No hables nunca más con Kofi,’ o, ‘No puedes visitarlo en las fiestas,’ o, ‘Nunca más puedes hacer equipo con él.’ Todo lo que sugerí fue que te alejaras un poco de New Day. Supongo que tuviste tu propia interpretación de eso. No me conviertas en el malo aquí. Kofi es el malo. Tú, estoy sospechando de ti en este momento porque todo lo que vas a hacer por esos chicos es hacer que se lastimen gravemente. No sé qué estás tratando de hacer aquí.

«¿Estás tratando de reemplazar a New Day? ¿Crees que estos dos chicos van a ser los próximos Big E y Kofi Kingston? No, hermano. No funciona así. Esto no te va a ayudar. Lo único que te va a ayudar es aprender a pararte por tus propios medios y luego, vienes conmigo. Si no vas a hacer eso, bueno, el próximo lunes, te voy a ver, como siempre hago. Cuando lo haga, voy a pisar tu cabeza. Luego te dejaré donde te encuentre, como siempre hago. Porque después de todo, me venciste una vez, ¿verdad? [Risas] Claro que lo hiciste. Me venciste donde Kofi no pudo. Esa es la confianza que queremos. Te digo ahora mismo, eso nunca volverá a suceder. ¿Entiendes lo que te estoy tratando de decir? Deshazte de estos chicos, o si no. Tic toc».