Después de que fueran despedidos de WWE, nada se sabe en este momento del siguiente paso de Karl Anderson y Luke Gallows. Mientras que FTR (anteriormente conocidos como The Revival) debutaron en AEW, ellos aún no han hecho lo propio en ninguna empresa. La principal especulación es que también firmarían con la misma que sus compañeros, uniéndose a la división por equipos más fuerte del mundo. No obstante, no está confirmado. Aún así, una reciente novedad acerca de su futuro en la lucha libre apunta claramente a que podrían volver a Japón para continuar sus carreras.

► Karl Anderson y Luke Gallows: ¿a dónde irán?

Fue en NJPW donde Anderson y Gallows vivieron sus mejores momentos como luchadores profesionales, por eso a nadie sorprendería que tuvieran interés en volver a esta compañía. Pensando en esto, Dave Meltzer publica lo siguiente en el reciente boletín Wrestling Observer, haciendo referencia a una reciente publicación de Impact Wrestling indicando que debutarán próximamente con ellos varios recientes despidos del imperio McMahon:

"Durante la viñeta, mostraron una fracción de segundo de Eric Young, una bandera búlgara (que implica a Rusev), Luke Gallows, Karl Anderson, Drake Maverick, Curt Hawkins, Mike y Maria Bennett y EC3. Eso indicaba pero nunca se ha dicho que estarán en el PPV (Slammiversary 2020).