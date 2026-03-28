Karl Anderson ve a Dominik Mysterio como futuro Campeón Mundial

El ascenso de Dominik Mysterio dentro de WWE no ha pasado desapercibido, y ahora cuenta con el respaldo de una voz experimentada como Karl Anderson, quien no dudó en asegurar que el joven talento tiene destino de campeonato mundial.

Durante una reciente entrevista, el integrante de The Good Brothers dejó claro que su opinión no es reciente, sino que viene desde hace varios años, cuando compartió gira con el ahora conocido como “Dirty Dom”.

► Karl Anderson confía en el potencial de Dominik Mysterio

Anderson recordó que su percepción cambió completamente cuando comenzó a trabajar más de cerca con Dominik, especialmente durante su etapa junto a The Judgment Day.

“Lo dije incluso desde aquel entonces cuando apenas estaba empezando… cuando trabajamos con él y con The Judgment Day, cuando salimos de gira con él, haciendo eventos en vivo, ahí fue inmediato.”

El luchador aseguró que, desde ese momento, tuvo claro que Dominik tenía el potencial para alcanzar la cima de la empresa.

“Yo dije: ‘Hermano, Dom es un futuro Campeón Mundial y no hay forma de que no lo sea’. Es demasiado bueno. Es muy inteligente. Es muy respetuoso. Escucha.”

► La evolución de Dominik Mysterio en WWE

El camino de Dominik en WWE ha sido notable desde su debut en 2020. Inicialmente presentado como técnico junto a su padre, Rey Mysterio, su verdadera explosión llegó tras su cambio a rudo.

Su integración a The Judgment Day, junto a figuras como Rhea Ripley, Finn Bálor y Damian Priest, marcó un antes y un después en su carrera.

El personaje de “Dirty Dom” le permitió conectar con el público de forma distinta, generando reacciones negativas que lo posicionaron como uno de los rudos más efectivos de la actualidad.

► Un palmarés que respalda su crecimiento

A pesar de su juventud, Dominik ya cuenta con logros importantes que respaldan su evolución dentro de la industria.

Dos veces Campeón Intercontinental de WWE.

Dos veces Campeón Norteamericano de NXT.

Campeón en Parejas de SmackDown junto a Rey Mysterio.

Actual Campeón Mega de AAA.

Estos logros, sumados a su capacidad para generar reacción del público y su constante mejora en el ring, lo colocan como uno de los talentos más completos de su generación.

Aunque aún no ha alcanzado un campeonato mundial, las palabras de Karl Anderson refuerzan la idea de que su llegada a la cima es solo cuestión de tiempo dentro de WWE.