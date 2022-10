Continúa la polémica entre el luchado Karl Anderson y New Japan Pro Wrestling porque no estará presente en «Battle Autumm in Osaka» para una lucha de campeonato.

Anderson está programado para defender el Campeonato de Peso Abierto NEVER contra Hikuleo en el evento «Battle Autumn» de NJPW el 5 de noviembre. Desde que Anderson y Doc Gallows regresaron a WWE el 10 de octubre a la emisión de lunes de Raw, el estatus del campeón no ha sido claro. Anderson publicó un video en el que afirma que no asistirá a Battle Autumn porque él y Gallows también están reservados para el evento Crown Jewel de WWE en esa misma fecha. El presidente de NJPW, Takami Ohbari , declaró posteriormente que la compañía espera que todos los luchadores programados para Osaka cumplan con sus compromisos.

NJPW emitió un comunicado en el que anunció que en caso de que Anderson falte a su compromiso programado, deberá dejar vacante. Con respecto a esto, Hikuleo tuiteó que no se necesitaría una vacante, ya que está dispuesto a esperar la lucha. En respuesta Anderson declaró que no dejará vacante nada. Afirmó que se enfrentará a Hikuleo en su momento.

Esta respuesta fue dada vía Twitter:

I’m not vacating anything.

I’m the greatest #NeverOpenweightChampion of all time.

I’ll defend it on my time ….. get with my booking agent @The_BigLG

I’ll see ya then @Hiku_Leo 😘

That’s #TooSweet https://t.co/EyN24ib9TD

— Karl “The Machine Gun” Anderson (@MachineGunKA) October 26, 2022