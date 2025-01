Karl Anderson: «Nada se compara con WrestleMania»

«Machine Gun» Karl Anderson ya anunció que está lesionado y que no será visto en WWE hasta después de WrestleMania 41. Hasta ahora, únicamente ha participado en una edición del gran evento, cuando él y Luke Gallows participaron en el combate de escaleras por el Campeonato en Parejas que ganaron The Hardys, quienes estaban haciendo su regreso a la compañía, en 2017.

► Nada como WrestleMania

Por otro lado, sí ha luchado en una variedad de eventos premium. Y si miramos a su carrera en otras empresas, lo hizo en Wrestle Kingdom 17 de NJPW, Bound For Glory 2021 de TNA o el show 13th Anniversary: Winner Takes All de ROH. Pero considera que «The Grandest Stage of Them All» es precisamente eso, como expone en un nuevo episodio de su podcast con Gallows, Talk N’ Shop.

«¿Hay algo comparable a WrestleMania? Tengo que decir que no. Nada se compara a WrestleMania. Ahora, ¿el Tokyo Dome, el Wrestle Kingdom en Japón, es lo más grande que vas a ver que sea comparable a WrestleMania? Sí. Especialmente en Japón.

“Cada año, alrededor de Navidad, empiezo a sentir esa misma sensación de que tengo que tomar mi vuelo el primero de enero. Porque usualmente volaba el 1 de enero. Llegaba a Japón el 2 de enero, el 3 de enero teníamos la gran conferencia de prensa de Wrestle Kingdom, que siempre se sentía muy grande, especialmente antes de que llegara a WWE, era enorme. Ahora que he estado en WWE, todo lo demás sigue siendo grande, no me malinterpreten, solo estoy diciendo que no hay nada como WrestleMania, ni siquiera comparable. Pero no hay nada como caminar por el Tokyo Dome y sentir esa aura y poder caminar por ese gran pasillo.»