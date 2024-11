Karl Anderson: «Nos vemos tras WrestleMania 41»

«Machine Gun» Karl Anderson anuncia que está lesionado y que no será visto en WWE hasta después de WrestleMania 41. La última vez que luchó fue a principios de octubre cuando tuvo un combate no televisado junto a su amigo Luke Gallows en NXT. Y su lucha más reciente en televisión fue a finales de septiembre.

► Karl Anderson, lesionado

«Gracias al Dr. Dugas en Birmingham, Alabama, por arreglarme.

Nos vemos después de #WrestleMania #WWE #wweraw

Detalles en el episodio de esta semana de #TalkNShop, que sale el jueves por la mañana. Enlace en la biografía @talknshoppodcast.

¡Monday Night Raw esta noche! @wwe»

No se espera que esta lesión termine la carrera de Anderson pero recordemos que hace meses decía que ocurra cuando esto ocurra será en WWE:

«Me encanta Japón románticamente. Tengo que volver a Japón. Volveré a Japón. Extraño Japón, mucho. Nos veo retirándonos en WWE. Nos veo en WWE hasta el final», comentaba Anderson. Gallows añadía: «Mi respuesta es que nunca nos vamos a retirar. No importa dónde. Vamos a volver a Japón muchas veces. Será divertido. No tenemos pensamientos de retirarnos. Ni siquiera una pizca». Anderson concluía: «Lo que estoy diciendo es que mi pensamiento es ‘soy un tipo de WWE’ hasta que me vaya».

Así mismo, poco antes se mostraba orgulloso de ser «un tipo de Triple H»:

«No necesitamos seguir diciendo ‘entretenimiento deportivo’. Ahora se permite ser un luchador de la WWE. Luchador. Luchador. Puedes decir, ‘Soy luchador de la WWE’. No te meterás en problemas si no dices ‘Soy un entretenedor deportivo’. Recuerdo que Stone Cold preguntó: ‘¿Eres un luchador o un entretenedor deportivo?’» Anderson respondió: «¿Cuándo dijo eso Stone Cold?». Creo que lo mencionó en un podcast, y en ese momento ya habíamos bebido todas las IPAs de Stone Cold. Así que dijimos, ‘¡Claro que sí, somos luchadores!’».

