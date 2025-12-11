Karl Anderson hará su debut en MLW Battle RIOT VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Karl Anderson hara su debut en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Este es el primer Battle RIOT de Anderson y la anticipación en torno a su debut en Battle RIOT ya es alta.

Anderson, un luchador consumado y de renombre mundial, despuntó en Japón con una actuación dominante en el NJPW G1 Climax de 2012, llegando hasta la final del torneo y demostrando que podía competir con los mejores (y vencerlos). Anderson se alzaría con múltiples campeonatos de la IWGP, labrándose una reputación como uno de los competidores más peligrosos y completos de su generación.

Sin embargo, a pesar de todos sus elogios, hay un premio que se le ha escapado: un Campeonato Mundial de Peso Completo.

Battle RIOT VIII podría ser la puerta de entrada para Anderson a ese momento tan esperado. El ganador de Battle RIOT 2026 tendrá una oportunidad garantizada de enfrentarse al Campeón Mundial de MLW, lo que coloca a Anderson en una posición de choque ante la mayor oportunidad de su carrera. Con décadas de experiencia, una implacable inteligencia en el ring y un estilo que combina a la perfección grappling, golpes y pelea, Anderson llega a RIOT como un potencial luchador de impacto.

Y con 40 competidores entrando a intervalos escalonados de 60 segundos, la estrategia lo es todo. Un buen número de competidores sería una ventaja. ¿Un buen número de competidores y la presencia simultánea de su compañero de equipo, Doc Gallows, en la lucha? Eso podría sembrar el caos en RIOT.

¿Un equipo de demolición de dos hombres en un campo de batalla de 40? Eso sería Too Sweet.