Damian Priest enfrentó a Karl Anderson en un mano a mano en un capítulo más de la guerra entre The Judgment Day y The OC, donde los dos luchadores mostraron que no estaban dispuestos a perder el combate.

Anderson terminó golpeando a Dominik muy temprano en el combate por estar muy cerca de él en el ringside; pronosticando lo que vendría más adelante en el combate.

Tras un intenso duelo, Anderson sorprendió con una tablita marina a Priest para llevarse el combate.

Al final, Judgment Day atacó a The OC, siendo Rhea Ripley el pilar más importante del ataque, pues fauleó a Luke Gallows y los otros dos luchadores no supieron que hacer, lo que fue aprovechado para el resto de sus compañeros para masacrar a AJ Styles y sus compañeros.

Las cosas están muy calientes para Crown Jewel y quedó claro que Rhea Ripley sigue siendo una piedra en el zapato de The OC.