Karl Anderson perdió el Campeonato de Peso Abierto NEVER ante Tama Tonga en Wrestle Kingdom 17. Mucho se estuvo hablando del ahora ex campeón durante estos meses previos al evento de New Japan Pro-Wrestling debido a que actualmente está trabajando con la WWE. Las dos compañías pudieron alcanzar un acuerdo para que el veterano luchador realizara algunas fechas en Japón. No se sabe si va a continuar haciéndolo en adelante pero lo más probable es que no. No existe una relación como la que NJPW tiene con All Elite Wrestling.

De todas maneras, en espera de lo que pueda suceder en el futuro, Anderson quiso dedicar un agradecimiento a New Japan y Tonga:

Thank You @Tama_Tonga , thank you @njpw1972 .

Few will understand the love and admiration I have for the country, fans and the people of Japan. Thank U.

🇯🇵 🙇‍♂️ 🙏 🇯🇵

See you down the road

Next stop: Birmingham, Alabama for @wwe Monday Night Raw, January 9. #theOC

— Karl Anderson (@MachineGunKA) January 4, 2023