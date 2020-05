¿Lance Storm, Kane y Chris Jericho anunciaron esteroides?: Ver al pasado y saber el cómo y el por qué las cosas han cambiado siempre va a dejar cierto estupor cuando uno se topa con curiosidades o peculiaridades sobre alguien que se supone recto en el presente. Hace poco más de diez años las Grandes Ligas del beisbol dieron batalla frontal al uso de esteroides anabólicos que beneficiaban de sobremanera a bateadores.

Las manchas que penden sobre los récords impuestos en ese entonces por Sammy Sosa, Marck McGwire y Barry Bonds, entre otros, han frustrado muchas de las sensaciones que produjeron años antes con sus tablazos, marginándolos incluso de su ingreso al mítico Salón de la Fama de Cooperstown.

El borrón y cuenta nueva, sin embargo, dejó a muchos jugadores con cierto estigma, pues aunque decían estar limpios en el presente, sus nombres habían sido vinculados con los distribuidores de las sustancias prohibidas.

En la lucha libre, el uso indiscriminado de dichos esteroides llevó, incluso, a Vince McMahon, Presidente de la WWE, a juicio en 1993. Y aunque no se prohibieron totalmente, cuando los luchadores comenzaron a caer como moscas a principios del nuevo siglo, la reglamentación comenzó a ser más dura, sobretodo después del infame caso del innombrable.

►Lance Storm, Kane y Chris Jericho anunciaron esteroides

Por eso resulta curioso que el día de ayer, en el twitter del podcast Booking the Territory, de Jim Cornette y Sinister Minister, sacaran el vídeo de un comercial de finales de los noventas, donde varios gladiadores aparecen: The Wolfman (QEPD), Chirs Jericho, Lance Storm y Glenn Jacobs (Kane), entre otros, anunciando un producto milagroso para dar musculatura fabulosa: Power Maker II.

En el vídeo, se ven dos tipos de escenas: unas ex profeso para el comercial y otras grabadas durante sesiones de gimnasio, en estás segundas es donde aparecen tanto Jericho como Storm. Mientras que en las primeras aparecen varios luchadores más, entre ellos Jacobs, aunque este no habla, sino simplemente luce la musculatura.

I have to ask and I hope they answer, @IAmJericho, @GlennJacobsTN, and @LanceStorm did any of you take this and what were your honest thoughts? Lots of people keep emailing the show and are dying to know.

Wolfman says it worked for him 😉 pic.twitter.com/sjqVPLY6fb — Booking The Territory 🎙 (@BTT_Podcast) May 4, 2020

"Tengo que preguntar, y espero que respondan Chris Jericho, Glenn Jacobs y Lance Storm. ¿Alguno de ustedes tomó esto? ¿Cuáles fueron sus pensamientos honestamente? Mucha gente sigue mandando correos al programa y se mueren por saberlo. Wolfman dijo que funcionó para él."

Lance fue el primero en contestar, y un poco molesto comentó:

I’ve never seen this before, or even heard of the product. If it were still around I’d be apt to call a lawyer. I know Torrie Wilson got burned like this once. Someone used bikini shoot footage of her in a 1-900 dating/escort service add, without her knowledge. https://t.co/MyrfaC9SIl — Lance Storm (@LanceStorm) May 4, 2020

"Nunca había visto esto antes, ni había oído hablar del producto. Si todavía estuviera en el mercado, llamaría a un abogado. Sé que Torrie Wilson se quemó así una vez. Alguien usó imágenes de ella en bikini en un anuncio de servicio de 1-900 citas/escort, sin su conocimiento."

Es completamente creíble lo dicho por Storm, pues como mencionamos, tanto él como Jericho sólo aparecen en escenas de gimnasio. Sin haber sabido para que se usarían dichas grabaciones. Pero como comenta Jim Cornette, no es el caso de varios otros, como Wolfman.

Wolfman (Willie Farkas) fue un luchador hungaro-canadiense que vivió sus momentos de gloria entre la segunda mitad de los setentas y buena parte de los ochentas del siglo pasado, donde incluso disputó el Campeonato Mundial de Peso Completo WWWF ante Pedro Morales y Bruno Sammartino. Todavía en los noventas trabajó para Jim Cornette en Smoky Mountain Wrestling. Falleció a principios de 2016.

Cornette recuerda esto sobre Wolfman y el suplemento Power Maker II:

The Wolfman had a friend that made this stuff, and in exchange for booking Wolfman a few times we got 3 months of sponsorships. Wolfman's friend likely paid more of the boys (indirectly) during that period than the houses did 🙂 — Jim Cornette (@TheJimCornette) May 4, 2020

"Wolfman tenía un amigo que hacía estas cosas y, a cambio de (anunciarlas) conseguía funciones para Wolfman varias veces, obtuvimos 3 meses de patrocinios. El amigo de Wolfman probablemente pagaba más a los niños (indirectamente) durante ese período que en las funciones sin televisión."

Hasta el momento, ni Chris Jericho, ni Kane se han manifestado al respecto en sus redes sociales. Pero seguramente, al menos el ex Campeón Mundial AEW se manifestará en las próximas horas. Estaremos al pendiente.