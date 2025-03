Kane: «La mística perjudicaba mi capacidad»

Glenn Jacobs, alcalde de Knoxville (Tennesssee) y persona detrás de Kane, miembro del Salón de la Fama de WWE, revela su versión favorita del personaje y una frustración.

«La máscara le añadió un toque de misticismo y misterio al personaje que, en mi opinión, aún lo convierte en uno de los más singulares de la historia de la WWE. Cuando me preguntan cuál es mi Kane favorito, les digo que es el Kane original. Es decir, eso es lo que pienso, y creo que es lo que piensan quienes siguieron mi carrera. Creo que es lo que ellos también imaginan.

Llega un punto, y solía pensar esto cuando oía hablar de estrellas de rock, o actores, que se agotan, o lo que sea, ¿no? Pero eso me pasó. Porque llega un punto como artista, y también les pasa a los atletas, en el que crees que puedes hacer más que esto. Llega un momento en que, no quiero decir que lo has perfeccionado, pero casi deja de ser un reto. Porque has llegado a ese punto en el que lo has hecho tanto que sabes que puedes hacerlo y quieres seguir adelante. Así que no lo llamaría frustración, sino más bien: ‘Puedo hacer más que esto’.

«En los primeros años de Kane, no, en absoluto», dice refiriéndose a hacer más promos. «O sea, funcionaba, y funcionaba de maravilla, y todo iba de maravilla. Pero luego veías que otros conversadores muy buenos conseguían oportunidades. Pensabas: ‘Yo también puedo’. Al menos, me gustaría tener la oportunidad. Así que, llegado a cierto punto, sentí que la máscara y el silencio limitaban al personaje, y los beneficios de la mística, en general, perjudicaban mi capacidad de ser el intérprete que esperaba ser«.