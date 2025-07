Kane: “Hulk Hogan era más que lucha libre”

El alcalde de Knox County en Tennessee (Estados Unidos), mejor conocido por estos lares como el WWE Hall of Famer Kane recuerda a la leyenda Hulk Hogan a días de su repentino fallecimiento a la edad de 71 años. Conviene recordar que el político y exluchador no solo fue compañero del «Inmortal» sino que lucharon juntos en una ocasión, cuando ambos se unieron a The Rock para vencer a la nWo en SmackDown en 2002.

► Kane sobre Hulk Hogan

“Él realmente llevó la lucha libre profesional a otro nivel y ayudó a convertirla en lo que es hoy. No solo era un luchador profesional, trascendió eso; me refiero a que fue un ícono del entretenimiento y de la cultura pop. “Sin duda será extrañado, y muchas personas me han escrito… Se siente como si una parte de nuestra infancia hubiera muerto, porque muchos de nosotros crecimos viendo a Hulk Hogan. “Creo que eso también habla de lo único que es el presidente Trump, y del hecho de que conocía a Hogan desde hace muchos años. Ya saben, Trump ayudó a promover los primeros WrestleMania. Esto dice mucho de ambos, y del hecho de que muchas veces los artistas tienen temor de involucrarse en política por lo polarizante que puede ser. Así que creo que se necesitó mucho valor para que Hogan hiciera eso.

“Especialmente la gente de mi edad… ¡todos éramos fans de Hulk Hogan al crecer! Claro, fue un poco diferente para mí porque tuve la oportunidad de trabajar con él, pero no tanto. Para mí fue como un sueño hecho realidad. Verlo de niño, idolatrarlo, y luego poder compartir el ring con él fue cumplir un sueño. “Tenía un carisma tremendo, era un gran artista y realmente fue la persona adecuada, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Fue la mezcla perfecta —a mediados de los 80— de rock, lucha libre, MTV y un personaje que evolucionó con los años. Supo aprovechar todo lo que estaba ocurriendo en la cultura pop. “Al final, lo que importa es que fue un artista fantástico y tuvo la oportunidad de demostrarlo plenamente.”