Kane expresa su desacuerdo con la decisión de Mick Foley

En octubre pasado, Mick Foley fue noticia al publicar un video de varios minutos dirigido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que criticaba la postura de Trump respecto a la inmigración y le imploraba que cambiara su comportamiento. Si bien Foley ha criticado al mandatario durante mucho tiempo, sus palabras causaron cierta controversia en aquel momento debido a su continua vinculación con la WWE y a los vínculos más fuertes que la promoción ha fortalecido con Trump durante el último año, lo cual obligó al miembro del Salón de la Fama a dar un paso al costado en su relación con la compañía.

► Mick Foley y Kane poseen diferentes posturas políticas

Las respuestas a los recientes comentarios de Mick Foley provocaron una respuesta de su ex compañero y actual alcalde del condado de Knox, Tennessee, Glenn Jacobs, conocido en el Universo WWE como Kane. «The Big Red Machine» fue entrevistado en Newsmax y afirmó que siempre ha sabido la postura política de Foley, y que la respeta pese a estar en desacuerdo con su decisión de alejarse de la compañía.

«Bueno, desde luego no me sorprende. Sé la situación política de Mick Foley y hemos tenido nuestras discusiones sobre política, y siempre hemos sido capaces de mantener la civilidad, y ojalá eso ocurriera más en las plataformas públicas. Una cosa es que vivimos en un país donde tenemos libertad para discrepar, y creo que Mick está equivocado, pero aun así, tiene derecho a opinar. Defenderé su derecho a decirlo, incluso si creo que está equivocado, y esa es la belleza de Estados Unidos. Ojalá eso se extendiera por todas partes, en lugar de solo en la lucha libre.»

La decisión de Mick Foley de alejarse de la WWE surgieron luego de una publicación de Donald Trump en redes sociales en la que hacía referencia a la muerte del cineasta y actor Rob Reiner y su esposa Michele.