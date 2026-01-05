Kane advierte a The Rock no incursionar en política

Puede que The Rock sea una de las personalidades más reconocidas en el mundo debido a su éxito en la lucha libre y en Hollywood; sin embargo, incursionar en la política puede ser una situación distinta, y eso que en algún momento se rumoraba de una posible participación en ese ámbito.

► Kane habla de su propia experiencia política

Durante una reciente aparición en Going Ringside, Glen Jacobs, actual alcalde del condado de Knox y mejor conocido por los fans de la WWE como Kane, lanzó una fuerte advertencia a Dwayne «The Rock» Johnson sobre la posibilidad de entrar en el ámbito político. El ex luchador habló desde su propia experiencia y, conociendo que su ex compañero ha coqueteado con la idea de incursionar en la política, sugirió que podría ser un gran error para alguien que es querido a nivel universal y propuso formas alternativas en las que podría generar un impacto positivo en la comunidad.

«Si yo fuera él, no lo haría. La política es increíblemente polémica y tóxica ahora mismo. A todo el mundo le gusta Dwayne, sin importar su posición política, porque es un gran artista y simplemente una buena persona».

«Hay que recordar que, digas lo que digas en política, el 50% de la gente discrepará contigo de forma instintiva, y vas a molestar mucho a algunos. He tenido que lidiar con eso, obviamente. Si yo fuera él, personalmente le aconsejaría que no lo hiciera.»

«Y aún puede tener un impacto, obviamente; ves a gente que hace un gran trabajo a través de la filantropía, además de involucrarse en la política entre bastidores. Y eso puede ser tan importante como lo que sucede públicamente.»

«Así que le aconsejaría que no lo hiciera, porque no es de esas cosas en las que uno entra y es muy famoso y le va a caer bien a todo el mundo. No, lo que va a pasar es que inmediatamente se distanciará del 50% de su base de fans, lo cual puede ser una situación incómoda.»