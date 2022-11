Kamille ya imagina una lucha contra Jade Cargill

Kamille es la Campeona Mundial Femenil NWA desde hace 521 días. Su próxima defensa será ante Chelsea Green y KiLynn King en NWA Hard Times 3. Y ya mira a lograr cotas aún mayores. Hasta ahora solo ha defendido el título en Estados Unidos pero tiene la intención de en el futuro hacerlo alrededor del mundo, en países como México o territorios como el Reino Unido, según señala en su reciente entrevista en Love Wrestling. En la misma, la guerrera dice también querer verse las caras con Jade Cargill, la Campeona TBS en AEW desde hace 308 días.

► Kamille quiere luchar contra Jade Cargill

“Si continuó reinando después de Hard Times 3, que es la intención, por supuesto, eso es todo lo que creo que sucederá. Estaré en el Reino Unido en diciembre, así que lo defenderé allí. Recientemente hice algunos trabajos con AAA. Me encantaría defender el título de la NWA dentro de AAA, creo que sería algo genial. Y sí, quiero decir, en cuanto al tipo de cosas de Forbidden Door. Realmente no tengo un ojo en una oponente solo porque no sabes si algo como Forbbiden Door puede suceder con seguridad.

«Pero alguien como Jade Cargill, sé que es un combate que todos quieren ver; Kamille versus Jade Cargill, y quién sabe si será por mi título o no. Pero ella también tiene un título. Así que tal vez título por título. Hay muchas opciones por ahí. Y por mucho que me guste ir con la corriente, todavía me gustaría tener más ojos en la NWA. Así que creo que poder llevar el título a diferentes lugares es una forma de hacerlo».