Kamille también pretende expandirse fuera de AEW

«CEO no es un personaje; ¡es toda una corporación, bebé! Y estamos expandiéndonos mientras hablamos. ¡Estén atentos!», escribía no hace mucho Mercedes Moné. Una corporación que ha llevado a la lucha libre profesional, donde es la Campeona TBS de AEW y la Campeona de NJPW STRONG, al cine y la televisión, donde ha participado, por ejemplo, en la serie ‘The Mandalorian’, o a la industria del modelaje, en la que se puede citar su trabajo con Carmen Steffens en la LA Fashion Week. También ha hablado de entrar a la NBA.

Y como ella, quien es su mentora en AEW, Kamille también mira más allá de la lucha libre profesional:

«Honestamente, dependería del papel y del tipo de película. Tengo ciertos estándares y valores. En la industria del entretenimiento, las cosas pueden volverse turbias y complicadas. Nunca quiero sobrepasar esos límites. Realmente dependería del papel. No es algo que esté buscando activamente. Sería más si surgiera de manera natural, como esto. No me opongo a la idea».

La guerrera All Elite hizo estas declaraciones en la alfombra roja del reciente Fort Lauderdale International Film Festival, uno de los cuales donde se ha presentado la película ‘Queen of the Ring’, la cual es un biopic de Mildred Burke, la primera atleta y luchadora profesional campeona de un millón de dólares que fue pionera en el deporte en una época en la que la lucha libre femenina estaba prohibida en la mayor parte de Estados Unidos. Kamille se unió al proyecto estando todavía en la NWA.

Dando vida a June Byers, en los créditos se la puede encontrar con su nombre real, Kailey Farmer. ‘Queen of the Ring’ es su primera película. Con ella, actúan nombres reconocidos de Hollywood como Marie Avgeropoulos, Walton Goggins o Josh Lucas. Aún no se conoce la fecha exacta de su estreno en cines.

