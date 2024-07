Kamille ha llegado a AEW: ¿Qué opina Jim Ross?

La ex Campeona Mundial de la NWA Kamille ha encontrado en AEW su nueva casa en la lucha libre profesional al lado de Mercedes Moné, la Campeona TBS (y Campeona NJPW STRONG). Durante el episodio de Dynamite del 24 de julio, «The CEO» la presentó como su guardaespaldas y su primera misión fue atacar a la «DMD» Britt Baker, oponente de la doble monarca en All In. En el próximo programa, las dos harán acto de presencia durante un segmento en el que Moné se dirigirá a los fanáticos.

