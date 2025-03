Kamille defiende a actriz de Queen of the Ring

La actriz Damaris Lewis causó revuelo durante AEW Revolution 2025 cuando fue entrevistada por la película de lucha libre Queen of the Ring, la cual tuvo una notable participación en el evento de pago por visión, siendo también entrevistada su protagonista, Emily Bett Rickards, y su director, Ash Avildsen. En el caso de ella, una de las cosas que dijo cuando le preguntaron sobre qué aprendió de la industria fue: «Todos ustedes saben que van a ganar antes que nadie. Gracias por enseñarme eso«.

► Contra las críticas

Como era de esperar, muchos comenzaron a criticarla por esas palabras, y entonces también otros tantos salieron en su defensa, como es el caso de la luchadora Kamille, quien se pronuncia así en Instagram:

«Estoy viendo muchos comentarios del tipo: ‘Oh, Dios mío, ¿cómo pudo esta actriz decir que la lucha libre es falsa?’. Miré y resultó ser mi amiga Damaris. Pensé, ‘¿Por qué diría algo así?’. Hice prensa con ella, estuve en la película con ella, y sé que tiene un gran respeto por la lucha libre. Entonces investigué un poco y vi el video. Chicos, eso no es lo que quiso decir.

Hice prensa con ella y muchas de las preguntas que le hicieron fueron cosas como: ‘¿Qué fue lo que más te impactó de esta película?’. Algo que enfatizó mucho es que aprendió de la historia de Mildred y de muchos luchadores con los que habló que ellos ya saben que van a ganar. No está hablando de quién va a ganar. Si se fijan, ella no dice: ‘Ya sabes quién va a ganar’. Ella dijo: ‘Ya sabes que vas a ganar’. Lo que quiso decir con eso es que somos determinados. Sabemos que somos ganadores. Sabemos que vamos a lograrlo sin importar qué. Tenemos en nuestra mente, de antemano, que vamos a triunfar, que vamos a llegar adonde queremos, que vamos a hacer lo que nos proponemos y a cumplir nuestros sueños. Eso es lo que quiso decir.

Si ven otras entrevistas que hizo, ahí lo deja mucho más claro. Es una lástima que haya salido de la forma en que lo hizo y en la situación en que ocurrió, pero solo tuvo unos pocos segundos para expresar algo que realmente era significativo para ella. Es una persona que reflexiona mucho. ¿De verdad creen que su mayor aprendizaje sería: ‘Oh, gracias por enseñarme que esto está predeterminado’?

Lo que estamos demostrando ahora mismo es que la comunidad de la lucha libre puede ser muy cruel y le encanta atacar. Démosle a la gente el beneficio de la duda. Preguntémosle directamente. Escuchemos sus palabras cuando tenga más de cinco segundos para explicar lo que realmente quería decir. Es una pena cómo salió todo, pero no era su intención. Ataquenme a mí si quieren, no me importa, pero no ataquen a mi amiga. Ella no es tonta. Es una persona que piensa mucho las cosas y respeta muchísimo esta industria. Estoy defendiendo a Damaris porque es una locura lo que estoy viendo y la gente que la está atacando. Solo estaba tratando de resaltar lo determinados y trabajadores que son los luchadores, y nada más.»