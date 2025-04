Kamaru Usman y su próximo rival: Joaquin Buckley

Kamaru Usman está entusiasmado por hacer su regreso a la UFC contra un peligroso contendiente.

El ex campeón de peso welter Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) se enfrenta a la creciente Joaquin Buckley (21-6 MMA, 11-4 UFC) en el evento principal de UFC Fight Night 257 el próximo 14 de junio en State Farm Arena en Atlanta, Georgia.

Usman no compite desde que, en octubre de 2023, perdió una pelea en corto aviso contra el aspirante número 1 del peso medio, Khamzat Chimaev, su tercera derrota consecutiva. Ha estado rehabilitando su cuerpo desde entonces.

«Ya sabes cómo es esto, Henry (Cejudo). Dijeron que iba a hacer esto, hacer aquello. Pero, ¿adivina qué, Henry? Estoy cansado de tanto hablar», dijo Usman en el podcast “Pound 4 Pound” con Henry Cejudo. «Tuve que tomarme un pequeño año sabático, como he dicho, pero ahora estoy de vuelta de ese año sabático. Así es Henry. Lo has oído bien: Tu chico ha vuelto».

Buckley está invicto en el octágono desde que bajó a las 170 libras, acabando con cuatro de sus seis oponentes, el más reciente un TKO de Colby Covington en el UFC on ESPN 63 el pasado mes de diciembre.

«Es una gran pelea», dijo Usman sobre Buckley. «Es muy agresivo, fuerte y atlético, y eso me gusta. De vez en cuando, ese espíritu guerrero, hay que ejercitarlo. De ahí venimos, Henry. Yo soy uno de esos tipos a los que dedico tanto tiempo y esfuerzo que tienes que sentir un poco la pelea.

«Quieres entrar ahí y sentir que has entrado en una pelea, y he estado en un par en las que no me han tocado, y he salido de ahí, en la parte de atrás, todavía con adrenalina, sintiendo que necesito quemar algo de energía. Pero esperemos que, si hace los deberes, todo salga bien, va a ser una pelea increíble».