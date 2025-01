Kamaru Usman visita la sede de WWE con Triple H

La relación de WWE con UFC es más fuerte que nunca y no dejan de sucederse crossovers entre las dos compañías. Todavía no en forma de luchadores entrando a la jaula o de peleadores en el cuadrilátero pero, por ejemplo, CM Punk estuvo entre las estrellas que acudieron a disfrutar del espectáculo que fue el evento de pago por visión UFC 311.

CM Punk is in attendance for #UFC311 🙏🏼 pic.twitter.com/bHvZB1bI5c — Wrestling Radar (@WrestlingRadar) January 19, 2025

► Kamaru Usman visita la WWE

Un «Best in the World» que cuando probó suerte en las MMA lo hizo en la división de peso wélter (o 170 libras) y de haber tenido éxito quizá hubiera tenido la oportunidad de enfrentar a Kamaru Usman, quien en aquella época (2016-2018) estaba subiendo la escalera hacia el Campeonato Mundial que ostentó de 2019 a 2022.

Embed from Getty Images

Y así como el oriundo de Chicago cruzó de un deporte al otro, ¿podría hacerlo también «The Nigerian Nightmare»? Quizá un primer paso en esa dirección sea justamente el tema que nos ocupa ahora: Usman visitó recientemente la sede de WWE y tuvo la ocasión de encontrarse con el mandamás, Triple H.

«Nunca se sabe quién va a pasar por aquí… Es genial verte«.

En espera de quizá tener una continuación de dicha visita, también se desconoce cuando Kamaru Usman va a volver a pelear en la UFC. En 2024 no lo hizo. Su última pelea fue en octubre de 2023, cuando perdió ante Khamzat Chimaev en su debut en el peso medio (185 libras). Antes, había perdido el título y la revancha titular con Leon Edwards, quien a su vez fue destronado el año pasado por Belal Muhammad, quien, valga la redundancia, recientemente se burlaba de que Usman lo criticara por no armar una súper pelea con Islam Makhachev, el actual Campeón Mundial del Peso Ligero.

“Es muy gracioso cuando tienes a un tipo como él. Está en una racha de tres derrotas consecutivas, y cuando estos tipos lo están desafiando, actúa como si se estuviera poniendo en un pedestal como si todavía fuera el campeón, como si no deberían desafiarlo. Pero, hermano, ahora solo eres un podcaster. No has peleado en más de un año. Si no vas a defender tu clasificación, entonces vete. Renuncia. Estás en una racha de tres derrotas consecutivas y deberías empezar a pensar en retirarte ahora, o tendrás una racha de derrotas como la de Tony Ferguson y la gente se olvidará de que alguna vez fuiste campeón”.

Embed from Getty Images