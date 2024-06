Kamaru Usman sugiere pelea con Dustin Poirier

Dustin Poirier se quedó corto ante el campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, en el UFC 302 celebrado el sábado en Newark. Su tercera oportunidad por el título indiscutido de la UFC no se saldó con el cinturón dorado, pero a pesar de todo fue una demostración impresionante del peleador estrella.

«The Diamond» insinuó en su entrevista posterior a la pelea en el octágono que se inclina por el retiro. Explicó que no quería pelear porque sí, y que un gran nombre tendría que atraerlo a otra pelea de regreso. Kamaru Usman, que no ha peleado desde un combate de peso medio contra Khamzat Chimaev en UFC 294, está dispuesto a enfrentarse a Poirier en 170 libras.

► ¿Kamaru Usman contra Dustin Poirier?

En un reciente episodio del podcast Pound 4 Pound con Henry Cejudo, «The Nigerian Nightmare» habló de un posible enfrentamiento con Poirier.

«Él (Dustin Poirier) tiene peleas», dijo Kamaru Usman en su podcast Pound 4 Pound. «La pelea de (Alexander) Volkanovski podría – esa es una pelea divertida. No estoy de ninguna manera lanzando mi sombrero, pero [si] él quiere subir [a peso welter], no lo hagas. No estoy diciendo eso, pero siempre pongo mi mente ahí. Si alguna vez compitiera contra un tipo como Dustin Poirier, sería fantástico, porque es un tipo al que podría respetar de verdad durante todo el proceso».

«Si él (Poirier) quiere subir, ¡hey, esa es una pelea divertida!». dijo Usman. «Si alguna vez compitiera contra un tipo como Dustin Poirier, sería fantástico, porque es un tipo al que realmente podría respetar a través y a través del proceso… es como tú y tu principal compañero de entrenamiento y simplemente como ‘¡Sí, vamos a darnos una paliza el uno al otro! Vamos a llevarnos al límite’».

Kamaru Usman no es el único ex campeón que ha propuesto un posible enfrentamiento contra «The Diamond» El ex campeón del peso pluma de la UFC Alexander Volkanovski también ha llamado la atención de Poirier sobre su próximo movimiento.

Antes de la derrota ante Makhachev en el UFC 302, el estadounidense noqueó a Benoît Saint-Denis en el UFC 299 en marzo, con esa victoria se recuperaba de una derrota por nocaut con patada en la cabeza ante Justin Gaethje en UFC 291 el pasado mes de julio.

Si Poirier quiere al menos un enfrentamiento más en una nueva categoría de peso, Usman está dispuesto a complacerle, y «The Diamond» podría no colgar los guantes todavía.