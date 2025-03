Kamaru Usman sugiee pelea para Ilia Topuria

La opinión de Kamaru Usman sobre contra quién debería pelear Ilia Topuria a continuación puede no ser popular.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) dejó vacante su título de peso pluma para subir a las 155 libras. «El Matador» tiene en la mira al campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, desde el principio, pero a Usman le gustaría verlo primero a prueba contra un luchador de élite.

Inicialmente sugirió al contendiente de peso ligero Dan Hooker, pero rápidamente cambió de opinión y eligió a Mateusz Gamrot (24-3 MMA, 7-3 UFC).

“Ilia Topuria, Mateusz Gamrot. Oye, oye, oye, oye. Lo único que no vemos a menudo es a Ilia Topuria de espaldas; ahora, denle un luchador implacable y muy exitoso en la división de peso ligero. Sé que mucha gente no habla de él porque su estilo no es muy atractivo para los fans, pero este tipo puede aspirar a ese título. Ya vieron su pelea contra Arman; fue un tira y afloja”.