Kamaru Usman: “Soy extraordinario”

El debate sobre quién es el mejor peleador de peso welter del mundo suele decidirse en función de quién ostenta el título, pero el ex campeón de peso welter de la UFC Kamaru Usman afirma que no es tan sencillo.

“Tiene el cinturón, así que por definición se le llama campeón“, dijo Usman sobre el actual poseedor del título, Leon Edwards, cuando habló con los periodistas, incluido MMA Junkie, el miércoles.

“Es el campeón. No sé, eso lo decidirán los aficionados. No sé cómo le ve la gente. Entre él y yo lo sabemos… lo sabemos… lo sabemos. No puedo hablar por los demás, pero él es el campeón porque tiene ese cinturón. El sábado voy a quitárselo“.

Usman (20-2) ha sufrido derrotas con anterioridad, especialmente en su deporte base, la lucha libre, donde aprendió a reponerse tras perder un combate.

“Me han entrenado así. Si me das en el primer combate de lucha libre en el torneo nacional me inmovilizan. Ahora tienes que remontar 7 combates más, o los que sean, para poder subir al podio. Es mi forma de ser“, afirma. En cuanto llegamos al hospital, me dije: “Muy bien. Preparémonos para la siguiente. Fue una técnica preciosa. Gran victoria suya, pero es hora de que yo entre ahí y me ponga violento”.

Edwards había dicho anteriormente que la altitud de Salt Lake City, Utah, en el UFC 278 fue un factor para él en la pelea, pero Usman se burló de ello llamándolo una excusa.

“La única cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es, sé que ustedes escuchan muchas de esas excusas de él. No era la primera vez que Leon y yo peleábamos, y la primera pelea se parecía mucho a la segunda“, dijo Usman. “Si quiere creer que fue la altitud, puede creerlo, pero para mí no cambia nada. Con altitud o sin ella, sé lo que vengo a hacer“.

Edwards parece creer que Usman se verá afectado por el nocaut en UFC 278 a lo que el ex campeón se rió citando sus más de 300 combates de lucha.

“Leon no ha luchado en más de 300 combates de lucha libre como yo. No ha competido tantas veces como yo. Cuando te inmovilizan, y yo he estado en una situación en la que he perdido el primer combate del día, ahora estás en el cuadro de consolación. Lo único que tienes que hacer es ….. Es una lucha de perros para intentar volver a subir al podio“, dijo Usman.

“He estado en ese podio muchas veces. A esa afirmación yo diría… que está justificada cuando hablas de cosas corrientes y de gente corriente. Leon Edwards y yo sabemos que no soy corriente. Soy extraordinario“.