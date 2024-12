Kamaru Usman responde al llamado de Joaquín Buckley después de UFC Tampa

Cuando está sano, Kamaru Usman está listo para responder al llamado de cualquiera, incluido Joaquín Buckley.

El nombre de Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) ha sido mencionado por varios de los principales contendientes de peso welter de UFC, y el ex campeón se ha cansado de él. Más recientemente, el ganador de UFC on ESPN 63 Buckley (21-6 MMA, 11-4 UFC), quien detuvo a Colby Covington el sábado pasado, recurrió a los fanáticos para que lo ayudaran a elegir quién será el próximo. De Leon Edwards, el campeón de peso welter de UFC Belal Muhammad y Usman, «The Nigerian Nightmare» recibió el aplauso más fuerte de la multitud en Amalie Arena en Tampa, Florida. Usman reitera que está dispuesto a pelear con cualquiera, pero no hasta estar 100 por ciento listo.

“Me siento como la chica sexy del bar. Todos quieren un trozo, pero bueno, es casi como si nadie estuviera escuchando lo que estoy diciendo. Nadie entiende lo que estoy diciendo. No me importa quién sea.

“Shavkat (Rakhmonov), Belal, Ian (Machado Garry), Buckley, JDM (Della Maddalena), no me importa quién sea. Una cosa que no haré, porque lo he hecho durante tanto tiempo y en demasiadas ocasiones, que es en parte la razón por la que tengo que tomarme este descanso, es competir cuando no estoy listo. Cuando estoy sano, no me importa quién sea”.

Después de ver a Buckley pelear contra Covington, a Usman le gustan sus posibilidades contra él.

“Recuerdo que lo estaba viendo y pensaba: ‘Me gusta esa pelea’, me gusta mucho ese enfrentamiento. Covington lo derribó un par de veces. Obviamente, Covington y yo utilizamos la lucha de manera diferente en la forma en que abordamos las peleas. La mayoría de la gente sabe que cuando te derribo, no te levantas a menos que yo quiera que lo hagas”.