Kamaru Usman: «Rakhmonov vs. Garry sólo es emocionante en el papel»

Kamaru Usman no confía en que Shavkat Rakhmonov vs. Ian Machado Garry tengan acción en UFC 310. Rakhmonov (18-0 MMA, 6-0 UFC) se enfrentará a Garry (15-0 MMA, 8-0 UFC) en un evento coestelar de peso welter a cinco asaltos el 7 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Rakhmonov vs. Garry es una batalla entre dos contendientes invictos de primer nivel. A pesar de que Rakhmonov presume de un porcentaje de victorias del 100 por ciento, Usman cree que las recientes actuaciones de Garry no darán como resultado el emocionante enfrentamiento que todos proyectan.

“Me gusta el enfrentamiento, pero tenemos una tendencia a emocionarnos por estos enfrentamientos con Ian Garry, y no resultan como pensamos. Estoy siendo honesto. ¿No dije lo mismo sobre la pelea con Michael ‘Venom’ Page? Eso no es una crítica. Es solo la forma en que a Ian Garry le gusta pelear. Ian Garry es un tipo que ama el espacio. Le encanta que se vea bonito. Le encanta ejecutar sus combinaciones y moverse, moverse, moverse.

“Que se vea bien, de modo que tengas a un tipo como Shavkat, que es del tipo que busca y destruye. Quiere entrar en acción. Así que, por supuesto, me gusta el enfrentamiento… Creo que es una buena pelea. Shavkat va a avanzar. Intentará buscar y destruir como siempre lo hace, e Ian Garry se moverá para crear el espacio, para tratar de encontrar los buenos golpes. Así que, es una buena pelea en el papel. No sé cómo se verá la noche de la pelea”.

Usman, ex campeón de peso welter de la UFC, que entrenó con ambos peleadores en Kill Cliff FC, no se refirió a los rumores de que Rakhmonov le ganó a Garry en la práctica. Espera que su historia en los tatamis de entrenamiento le dé un poco de sabor a la preparación.

“Es una pelea intrigante porque hay un poco de historia detrás. Por lo tanto, creo que generará un poco más de animosidad a medida que nos acerquemos a la pelea, pero no me sorprendería si no fuera la pelea más electrizante que hayamos visto, como esperamos”.