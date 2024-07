Parece que el ex campeón de peso wélter de UFC Kamaru Usman no está interesado en una carrera comprometida en 185 libras en el futuro.

Los aficionados vieron por última vez a Usman en su peso más pesado hasta la fecha, cuando hizo su debut en el peso medio con poca antelación en el UFC 294 en Abu Dhabi el pasado mes de octubre.

Siete meses después de quedarse a las puertas de recuperar el cinturón de las 170 libras en su trilogía contra Leon Edwards, «La pesadilla nigeriana» respondió a la llamada de última hora para sustituir a Paulo Costa contra Khamzat Chimaev con menos de dos semanas de preaviso.

Usman realizó un valeroso esfuerzo, pero al final no pudo empañar el récord perfecto de la estrella chechena, y «Borz» levantó la mano en el Etihad Arena por decisión mayoritaria. Desde entonces, el futuro del veterano ex poseedor del título ha sido un tanto incierto, sobre todo teniendo en cuenta que Edwards, tres veces rival, sigue en el trono del peso welter.

Ahora, sin embargo, parece que Usman se está centrando en una categoría de peso y en algunos nombres…

► Usman: Su próximo rival podría ser Rakhmonov, Garry, Della Maddalena o Muhammad

Durante una reciente aparición en el Podcast Anik & Florian, Usman proporcionó una actualización sobre su estado actual, esbozando que su enfoque es volver a estar al 100 por ciento de salud física antes de hacer la caminata de nuevo.

Y cuando sienta la lona del octágono bajo sus pies por decimonovena vez, el ex campeón espera volver al entorno familiar de la división del peso welter.

«Es un lugar interesante, muy diferente. Nunca he estado en un lugar como éste, donde se dice: ‘Eh, vuelve. Elige donde quieras ir y vuelve’», dijo Usman. «Yo hice mi carrera en el peso welter. Nunca pensé en el peso medio. Obviamente, pensé en la posibilidad de conseguir un segundo cinturón».

«Pero, aparte de eso, el peso welter parece ser la forma en la que he estado, donde me siento cómodo, aunque para la pelea adecuada, el peso medio tiene sentido, no hay duda de ello. … 170, o 185 si tiene sentido».

Con la lista del peso welter aparentemente de nuevo en su punto de mira, se le preguntó a Usman si espera que su próximo rival salga de una preselección de cuatro nombres importantes: Shavkat Rakhmonov, Ian Garry, Jack Della Maddalena y Belal Muhammad. Respondió con un simple: «Sí».

Usman ya había preguntado a los aficionados en qué peso debería regresar. Aunque muchos apoyaban un nuevo capítulo en las 185 libras, parece que «La pesadilla nigeriana» no está listo para despedirse de su antigua división.