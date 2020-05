Kamaru Usman piensa que el silencio de Conor McGregor habla sobre su autoconfianza

El campeón de peso welter de UFC, Kamaru Usman, pregunta por qué Conor McGregor de repente se queda en silencio cuando se trata de subir al peso welter.

McGregor ha dejado en claro sus planes futuros. Espera recuperar el título de peso ligero de UFC y luego subir a 170 libras para ir después por el campeonato de peso welter. Si McGregor logra esos objetivos, su objetivo es volver al ring de boxeo.

Hablando con Brett Okamoto de ESPN, Kamaru Usman dijo que siente que McGregor merece una pelea por el título de peso welter, pero no siente una buena disposición por parte de "Notorious".

"Conor's quiet now. Why is Conor quiet? Who says no to a title shot?"@USMAN84kg sees McGregor as a worthy title challenger, but is surprised by his silence 🤫 (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/6XQpxgK2o5

— ESPN MMA (@espnmma) May 26, 2020