Kamaru Usman: “No he terminado, lo volveré a ver”

En caso de que haya dudas, Kamaru Usman aún no ha terminado. Luego de su derrota en UFC 286 ante Leon Edwards el sábado en The O2 Arena en Londres, Usman (20-3 MMA, 15-2 UFC)

Se dirigió a la multitud con clase y prometió seguir peleando a pesar de estar en la primera racha perdedora de múltiples peleas en su carrera.

“Creo que hice lo suficiente para ganar la pelea, pero sabía que era una pelea reñida. Gran plan de juego. Gran plan de juego. Sabes, siempre lo he dicho desde el principio: sabía que volvería a ver a Leon, y lo hicimos. No he terminado lo veré de nuevo, pero puso un gran plan de juego. Siempre le he dado apoyo por todo lo que ha sido capaz de lograr. Es un hermano, como yo. Mucho respeto. London, eres un gran tipo, un gran campeón”.

Con la derrota aún por minutos, Usman no reveló una línea de tiempo específica para su regreso previsto. Primero quiere volver a su vida como padre, pero Usman dijo que los fanáticos no deberían esperar que esté fuera de acción por un período prolongado de tiempo después de una derrota por decisión mayoritaria ante Edwards (21-3 MMA, 13-2). UFC).

“Voy a volver con mis entrenadores porque soy uno de esos muchachos, no puedo estar sentado por mucho tiempo. Empiezo a ponerme nervioso. Voy a hablar con mis entrenadores. Volveré, me sentaré y me relajaré, pasaré un tiempo con mi hija. Ustedes (los fanáticos) pueden venir aquí y entretenerse con nosotros, pero muchos de ustedes no saben por lo que pasamos en el campo de entrenamiento solo para prepararnos para esto, solo para entrar y darles un espectáculo. Así que chicos, mucho respeto a los peleadores. Lo ponemos en juego para ustedes cada vez”.