Kamaru Usman insinúa una posible pelea con Jorge Masvidal

El campeón de peso welter de UFC Kamaru Usman parece interesado en pelear contra Jorge Masvidal ahora que su pelea con Gilbert Burns ha sido eliminada.

El viernes por la noche se supo que Burns (19-3 MMA) había contraído el Coronavirus y ya no podía competir contra Usman (16-1 MMA) en el evento principal del próximo fin de semana UFC 251 como estaba previsto.

Poco después del anuncio, Jorge Masvidal se dirigió a Twitter con la siguiente publicación, aparentemente sugiriendo que estaba dispuesto a pelear contra Usman a corto plazo.

"Gamebred es un animal que ha sido criado para ser un juego".

"Puede ser hora de que el Cerdo chille".

Mientras muchos se preguntaban a quién se refería exactamente 'La pesadilla nigeriana', el campeón de peso welter ha usado el término "cerdo" para describir a Jorge Masvidal en el pasado.

Como señaló Farah Hannoun de MMAJunkie, Kamaru Usman usó la misma referencia para Masvidal en una publicación anterior en Instagram.

I believe Usman is talking about Jorge Masvidal. Used that reference in this IG post back in March. It’s towards the end of the video, when he speaks about potentially fighting him with no crowd. https://t.co/tWNkvZ9XJE https://t.co/1TLGOFaruX

— Farah Hannoun (@Farah_Hannoun) July 4, 2020