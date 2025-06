Kamaru Usman explica qué salió mal para Patchy Mix en su debut en UFC

Kamaru Usman sabe por qué Patchy Mix fracasó tanto en su primera pelea en UFC. Mix, excampeón de peso gallo de Bellator, llegó al UFC 316 con un récord de 20-1 y mucha expectación tras su salida de PFL el pasado mayo.

Sin embargo, su debut en el octágono resultó ser un desastre, ya que fue superado por el principal contendiente Mario Bautista en golpes, camino a una derrota por decisión unánime.

El domingo, Mix publicó un comunicado comentando sobre su decepcionante actuación, mencionando que aceptó la pelea con tres semanas de anticipación como reemplazo de Marlon Vera.

Usman tiene su propia teoría sobre lo que salió mal para Mix y el corto tiempo de preparación podría haber sido un factor.

“Honestamente, creo que Patchy Mix cortó demasiado peso. Creo que sí. Parecía que su cuerpo no respondía. Ese no es el Patchy Mix que estamos acostumbrados a ver. Todo era plano. Patchy Mix realmente lanzó un golpe, ese fue un gancho. Gancho de derecha. Eso fue todo. El movimiento de cabeza no estaba ahí. Y fue un gancho de derecha. Gancho de contraataque de derecha. Gancho de contraataque de derecha. A veces como un gancho casi de jab, gancho de contraataque, ese era el golpe que venía todo el tiempo. No vi ninguna combinación. No vi un 1-2-3 de Patchy Mix. Rara vez vi un 1-2. Mientras que Bautista lo mezcló, fue al cuerpo, fue a la cabeza, patada al cuerpo. Bautista se veía increíble, pero creo que la historia fue que no creo que Patchy Mix se recuperara de ese corte de peso.

“Patchy Mix tiene todas las habilidades, tiene muchas habilidades, y creo que definitivamente puede estar en la cima de esta división, pero creo que debemos pensar en cómo es ese corte de peso porque se veía mal y creo que fue ese corte de peso”.