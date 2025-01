Kamaru Usman critica a los pesos welter de UFC

Kamaru Usman está ansioso por regresar a UFC, pero no hasta que esté saludable. Aunque Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) no ha competido desde una derrota por decisión mayoritaria con poca antelación ante el contendiente de peso mediano Khamzat Chimaev en octubre de 2023, su nombre ha aparecido en los titulares muchas veces.

Usman ha sido vinculado recientemente a una pelea con Shavkat Rakhmonov, acusado de rechazar a Ian Machado Garry y retado por Joaquin Buckley. El ex campeón de peso welter de UFC reitera que no le importa quién sea el próximo, pero envió una gran advertencia a los principales contendientes que siguen mencionando su nombre.

“Esta es la cuestión, mientras nos acercamos a 2025, solo quiero dejar esto claro para que todos lo entiendan: si no peleamos, no ganamos dinero. Me gusta el dinero. A ti te gusta el dinero. Si no peleo, no gano dinero. Todos siguen diciendo, ‘Oh, no estás aceptando peleas’. Quiero pelear. Lo hago. Pero si no estoy saludable, entonces no puedo hacerlo lo mejor que pueda: darles a ustedes ‘La pesadilla nigeriana’ a la que están acostumbrados a ver, a la que quieren ver en ese octágono.

“Así que para aquellos de ustedes que siguen pensando que no estoy peleando porque elijo no pelear, como todos esos tipos estúpidos, esos estúpidos peleadores que dicen por todos lados: ‘Él no quiere pelear conmigo’, cierren la boca. Nadie les tiene miedo a ninguno de ustedes”.

Puede que Usman esté actualmente en una racha de tres derrotas, pero quiere recordarles a todos su reinado alguna vez dominante, que incluyó cinco defensas del título como campeón de peso welter.

“He estado en la cima de la división, libra por libra, con puño de hierro azotando a todos ustedes durante un tiempo. Escuchen, cuando esté saludable, entraré allí. Quiero pelear y no puedo esperar para pelear para derrotar a alguno de ustedes.

“Así que cierren la boca, estúpidos pesos wélter. Cierren la boca y esperen a que esté sano de nuevo. Pelearé con todos ustedes. No me importa. Solo tengan paciencia, ¿de acuerdo? Gracias. 2025 será un gran año para todos, ¿de acuerdo? Todo amor y paz. Relájense, muchachos”.