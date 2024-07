El ex campeón del peso welter de la UFC Kamaru Usman cree que el posible combate de boxeo entre Alex Pereira y Jake Paul es cualquier cosa menos predecible.

«The Problem Child» ha mostrado insistentemente una ávida fascinación por enfrentarse a estrellas de la UFC en el cuadrilátero de boxeo, y ya se ha anotado victorias contra peleadores retirados como Ben Askren, Anderson Silva, Tyron Woodley (dos veces) y Nate Díaz.

Sin embargo, tras conseguir un nocaut técnico en el sexto asalto contra el ex peleador de la UFC Mike Perry en una pelea de peso crucero el pasado fin de semana, Paul sorprendió al mundo de los deportes de combate al llamar al actual campeón de peso semicompleto de la UFC, Pereira.

El YouTuber reconvertido en boxeador conectó con «Poatan» a través de FaceTime. Durante la llamada, preguntó al brasileño y a su mánager si Pereira podría negociar su salida de la UFC para hacer realidad este combate cruzado.

Pereira compartió su perspectiva de la llamada, capturando un momento de incertidumbre mientras miraba de reojo a su manager. Este sutil gesto probablemente insinuaba las complejidades que entraña conseguir la aprobación del director ejecutivo de la UFC, Dana White, para el combate de boxeo.

Sin embargo, si las estrellas se alinean alguna vez, «La Pesadilla Nigeriana» mantiene una opinión contraria al consenso general, creyendo que Paul tiene el potencial para derrotar al fenómeno de los golpes Pereira en un enfrentamiento de boxeo…

► Usman cree que Paul tiene «muy buenos» movimientos para desafiar a Pereira

Durante un reciente episodio del podcast Pound 4 Pound con el ex campeón de dos divisiones Henry Cejudo, Usman compartió su opinión sobre la llamada de «The Problem Child» a Pereira para un combate de boxeo. El ex titular del peso welter expresó su escepticismo sobre el posible enfrentamiento, citando la tensa relación de Paul con White como un obstáculo importante.

«No, no ocurrirá», dijo Usman. «Jake Paul, en nombre de la promoción de hoy en día, ha hecho muchas cosas y ha dicho muchas cosas sobre Dana White que creo que son similares a Colby Covington. En ese caso, se ha puesto a sí mismo en un lugar donde no creo que el Sr. Dana White quiera hacer negocios con usted».

«La Pesadilla Nigeriana» añadió que si el enfrentamiento llegara a materializarse, Jake Paul tendría una buena oportunidad de superar a Pereira con sus hábiles jabs y su variado arsenal.

«Creo que Alex Pereira puede ganar esa pelea, pero no creo que Jake Paul no pueda ganarla. Sin duda, Jake Paul demostró algunas cosas muy buenas allí, siendo capaz de mantener el jab. Cuando él fue capaz de comprometerse con el jab, el jab estaba trabajando. Sí, sé que Alex Pereira es muy bueno haciendo lo que le dio éxito a Mike Perry en esa pelea, pero Alex Pereira también mantiene las manos muy bajas.

«Sí, tiene un gancho de izquierda malo, pero también mantiene las manos muy bajas. Esa cabeza se mueve cuando se está deslizando y rasgando, pero aparte de eso, no es que se esté moviendo constantemente. No está constantemente haciendo lo que el movimiento de la cabeza de un boxeador debería estar haciendo. Así que no descarto del todo a Jake Paul».

Jake Paul está programado para enfrentarse a la leyenda del boxeo Mike Tyson en una pelea reprogramada el 15 de noviembre. El influencer de las redes sociales lleva actualmente una racha de cuatro victorias en su carrera de 11 peleas, empañada por un solo revés: una derrota por decisión dividida ante Tommy Fury en febrero de 2023.