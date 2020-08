El covid-19 fue la causa de la muerte de Kamala

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el día de ayer falleció James Harris, mejor conocido como Kamala. Tenía a los 70 años de edad, lo cual ha generado una gran cantidad de reacciones, incluyendo de WWE y AEW. Ahora se ha podido confirmar, de acuerdo a su esposa, que falleció víctima de complicaciones por la enfermedad covid-19, que causa el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2.

► Kamala, el gigante ugandés

La noticia fue reportada por el periodista Jason King del Bleacher Report, quien lo anunció a través de su cuenta oficial de Twitter:

Spoke w/ Kamala’s wife. He tested positive Wednesday for COVID which he likely contracted from one of his numerous weekly visits to the dialysis center. Was hospitalized Wednesday night & seemed fine & in good spirits this morning. Went into cardiac arrest & passed this afternoon — Jason King (@JasonKingBR) August 10, 2020

"Hablé con la esposa de Kamala. Él dio positivo para covid-19 el miércoles. Muy probablemente, contrajo el covid en una de sus numerosas visitas semanales al centro de diálisis. Fue hospitalizado el miércoles por la noche y y parecía estar bien y de buen humor esta mañana (ayer). Sufrió un paro cardíaco y falleció esta tarde (ayer)".

The Ugandan Warrior Kamala was an amazing performer

I enjoyed all of his stuff

A character like that can never exist in todays world

Sad to hear his passing pic.twitter.com/HbkJJYozAU — Tommy Dreamer (@THETOMMYDREAMER) August 9, 2020

"El guerrero de Uganda, Kamala, fue un asombroso luchador. Disfruté de todo lo que hizo. Un personaje como este nunca podría existir en el mundo de hoy. Triste escuchar de su partida".

RIP Kamala... James Harris was a nice friendly person and as Kamala he was an icon of my childhood. It was a pleasure knowing him... pic.twitter.com/Mci8aDqX13 — Sinn BodhiTM - Kizarny (@SiNNbODHi) August 10, 2020

"Descanse en paz, Kamala... James Harris fue una persona agradable y amigable y como Kamala fue un ícono de mi niñez. Fue un placer conocerlo...".

Kamala, The Ugandan Giant was a unforgettable character, and the man behind it, James Harris invested so much into it. You rarely see someone tap into a character as perfectly as he did.



Condolences to his family, and friends.#RIPKamala — Andrew Everett is more athletic than you (@_AndrewEverett) August 10, 2020

"Kamala, el gigante de Uganda, fue un personaje inolvidable, y el hombre detrás de él, James Harris, invirtió mucho en él. Rara vez ves a alguien aprovechar un personaje tan perfectamente como él. Condolencias para su familia y amigos".

If you watched wrestling in the 80s, you did this ... #RIPKamala #BellySlap pic.twitter.com/WtyFyjqwYa — Old Wrestling Pics (@OldWrestlingPic) August 10, 2020

"Si viste lucha libre en los 80's, hiciste esto".

"Nunca olviden esa vez que María Kanellis sedujo a Kamala".

