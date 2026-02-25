Duro golpe para Chase U: Kale Dixon no pudo contra Uriah Connors

La guerra entre Chase University y su antiguo miembro Uriah Connors tuvo un nuevo capítulo, y no fue favorable para los pupilos de Andre Chase. A pesar de la furia y el deseo de demostrar que Connors se equivocó al traicionarlos, Kale Dixon cayó derrotado ante un rival que mostró mayor astucia y contundencia.

► Momentos clave

Desde el inicio, Dixon intentó imponer su ritmo con patadas y puñetazos, pero Connors respondió con golpes de antebrazo y control físico. Cuando Dixon falló unas patadas voladoras, logró conectar otras, pero Uriah le bloqueó una uranage, mostrando que conocía bien el estilo de su ex compañero.

Kale buscó la victoria con una plancha, pero Connors lo recibió con las rodillas en alto, cambiando el momentum. Una superkick y una rodada a espaldas estuvieron a punto de darle la victoria al traidor. En dos ocasiones consecutivas, Connors rozó el triunfo, mientras Dixon luchaba por mantener vivas sus esperanzas.

Charlie Dempsey y Tavion Heights observaban la lucha desde un monitor en el vestidor, atentos al desempeño de su posible rival. La tensión crecía en ambos lados.

El final llegó cuando Dixon, en un último intento desesperado, se lanzó con un moonsault. Pero Connors, frío y calculador, lo recibió nuevamente con las botas en alto, castigando el abdomen de su rival. Sin darle tiempo a recuperarse, Uriah Connors conectó un Shining Wizard fulminante que selló la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Con este resultado, Connors vence a su ex compañero y justifica, al menos en el ring, su decisión de irse. Para Kale Dixon y Andre Chase, la noche termina en amargura, viendo cómo uno de los suyos ahora los derrota con la misma fiereza que antes defendía sus colores.