Luego del primer día de la serie "New Hope Day", que se centra en la proyección de la joven estrella de Kaito Kiyomiya, éste hizo una interesante declaración que involucra a la súper estrella de NJPW, Kazuchika Okada.

Kaito Kiyomiya se presentó en el combate principal y ganó su lucha contra uno de los campeones de parejas GHC, René Dupree, con un emocionante final usando un Tiger Suplex. El pequeño ring donde se desarrolló la batalla se le complicó un poco a Kiyomiya, pero fue la oportunidad para mostrar la gran variedad de movimientos que tiene en su arsenal, dando cuenta que no sólo tiene juventud e ímpetu.

Tras la lucha, Kaito Kiyomiya tomó el micrófono, sorprendiendo a los televidentes que siguieron la transmisión gratuita de la función por Abema TV.

En primer lugar, hizo un llamamiento a Keiji Mutoh, quien ha participado en NOAH y con quien Kiyomiya se ha asociado:

"No he olvidado lo que dije antes. Quiero luchar contra Keiji Mutoh. Este es un grito de mi corazón".

Pero su discurso no se detuvo ahí:

"Este es mi deseo, no sé qué sucederá y no sé qué tan lejos llegará, pero quiero una lucha contra Kazuchika Okada, quiero experimentar The Rainmaker".