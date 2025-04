Kaitlyn: «Sufrí bullying al llegar a WWE»

Kaitlyn tuvo una carrera de cuatro años en la WWE que terminó en 2014 y comenzó en 2010. En realidad, la ex luchadora vivió una segunda etapa como Superestrella de 2018 a 2019. Pero volvamos a la primera, cuando fue Campeona de las Divas o salió ganadora de la tercera temporada de NXT cuando la actual marca aún era un concurso.

Nunca es fácil comenzar en un trabajo y menos aún en una compañía como la que nos ocupa, pero la oriunda de Houston (Texas) tuvo un inicio especialmente complicado, por decirlo de manera suave. Veamos cómo lo recuerda según sus propias palabras en MuscleManMalcolm:

«No lo sé. Debería haberlo habido (refiriéndose a su aparición en un show tipo Total Divas, por ejemplo). Creo que parte de eso fue que nunca fui muy cercana a muchas de las Divas allí. A veces sufrí un poco de bullying cuando era nueva, y creo que fue por la forma en que llegué. Subí muy rápido. Tuve una oportunidad increíble de empezar sin experiencia. Así que pasé por un poco de novatadas y bullying por parte de algunas Divas, pero la mayoría de las que estaban en el programa fueron súper buenas conmigo. Pero creo que simplemente no formaba parte del grupo. No sabía cómo hacerlo. Era muy joven y todavía estaba desarrollando mi personaje como persona en la vida real. Así que no lo sé, y creo que tampoco tenía la confianza que tengo ahora para meterme en situaciones y estar en un show como ese. Así que no lo sé.»