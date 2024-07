Kaitlyn quiere volver al ring en WWE

Al igual que pasó con Eva Marie, cuando Kaitlyn, también conocida como Celeste Bonin, ya estaba mostrando un gran nivel en el ring de WWE, decidió irse de la empresa pro distintos motivos, quedando en la historia como una de las luchadoras con más carisma y talento cuya carrera en WWE y en la lucha libre profesional se fustró.

Sin embargo, ahora la mujer, de 37 años de edad, ha sorprendido al declarar que está más que lista para retornar a la lucha libre, y que le encantaría volver a luchar en WWE. Así lo reveló en una reciente aparición en el podcast Developmentally Speaking:

► Kaitlyn dice querer volver a luchar en WWE

“Creo que sería genial hacer algo en algún momento. Físicamente, estoy en la mejor forma de mi vida ahora. Fui al Royal Rumble, no el año pasado, sino el anterior, creo. WWE me llamó para que participara, pero terminé sin hacer nada en el show. Pero estoy abierto a la idea.

“Antes, tenía una gran conexión con lo que la lucha libre debía ser o en qué formato debía encajar, pero ahora me veo a mí mismo tal como soy. Así que, si alguna vez hay una oportunidad de hacer algo realmente genial con la lucha libre de alguna manera y tiene sentido para mí y para mi agenda, entonces definitivamente estaría dispuesto a hacerlo.

“Por supuesto, necesito ponerme al día un poco en el ring, no he estado en el ring durante un par de años, pero estoy en esta etapa de mi vida en la que digo, vamos, hagámoslo, así que definitivamente estaría abierto a algo así. Definitivamente, no he cerrado completamente ese capítulo en términos de lo que me permitiré participar o ser parte de”.

Recordemos que el 17 de julio de 2014, Kaitlyn anunció su retiro de WWE y de la lucha libre para concentrarse en su línea de ropa y en su matrimonio, el cual se acabó años después. Pero, además de sus problemas maritales, Bonin ha revelado que tuvo duros problemas con el alcohol y las drogas, que, por fortuna, ya dejó en el pasado.

Kaitlyn regresó a WWE para el Torneo Mae Young Classic de 2018. En la primera ronda eliminó a Kavita Devi, pero Mia Yim la sacó en la segunda ronda, y no lucha desde el 2019 en el circuito independiente.