¿Kaitlyn en WWE Royal Rumble 2025?: «Depende…»

La ex Campeona de las Divas o ganadora de la tercera temporada de NXT Kaitlyn no tiene un combate desde 2019, cuando tuvo unos cuantos en la escena independiente después de haber dejado la WWE en 2018. Pero en varias ocasiones ha mostrado interés en regresar, como hacía solo unos meses atrás:

“Por supuesto, necesito ponerme al día un poco en el ring, no he estado en el ring durante un par de años, pero estoy en esta etapa de mi vida en la que digo, vamos, hagámoslo, así que definitivamente estaría abierto a algo así. Definitivamente, no he cerrado completamente ese capítulo en términos de lo que me permitiré participar o ser parte de”.

► ¿Kaitlyn en WWE Royal Rumble 2025?

O hace ahora en The A2theK Wrestling Show cuando la cuestionan acerca de la posibilidad de realizar una aparición en el próximo Royal Rumble, un evento premium ideal para que luchadoras retiradas como ella vuelvan a la acción durante unos minutos para saborear nuevamente las cuerdas y hacer las delicias de los fans:

«Depende. Siempre estoy dispuesto a hacer algo genial. Si es algo divertido, emocionante y tiene sentido, siempre estoy dispuesto a hacerlo. Hace un par de años fui a un Royal Rumble donde existía la posibilidad de que participara, pero al final no se dio. Ahora tengo una vida completamente diferente, pero la WWE es una gran parte de quién soy. Así que siempre estoy dispuesto a cosas que tengan sentido. Siempre estoy abierto a cosas que realmente sean geniales. Simplemente, no se ha dado todavía. Pero sí, siempre estoy abierto a una oportunidad para que algo encaje o tenga sentido de nuevo. Siempre estoy abierto a eso».

¿Te gustaría que Kaitlyn volviera a luchar en WWE?