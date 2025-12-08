Kaisei Takechi de DDT luchará en WK20

El popular luchador japonés de DDT Pro Wrestling y estrella J-Pop, Kaisei Takechi, fue invitado a participar en el magno evento de New Japan Pro Wrestling, «Wrestle Kingdom 20«.

► Kaisei Takechi de DDT en WK20

Esto fue dado a conoce a través de un anunció que hizo la empresa del león, informando que la invitación a Takechi fue hecha por el propio presidente de NJPW, Hiroshi Tanahashi.

Takechi, de 27 años de edad, debutó en la lucha libre profesional en febrero de 2024 con DDT. En junio pasado oficializó su permanencia con dicha empresa al firmar un contrato de tiempo completo y en septiembre logró conquistar su primer título al apoderarse del Campeonato de Tercias KO-D junto con Yuki Ueno y To-y.

Kaisei Takechi causó un gran impacto en NJPW, aunque fue derrotado en el Tokyo Korakuen Hall durante la función «Purge Night of Torture» de la agrupación House of Torture, por lo que Tanahashi no dudó en invitarlo para el evento del 4 de enero en el Tokyo Dome.

Gracias su enorme popularidad por ser parte del grupo pop Rampage (miembro de LDH y EXILE Tribe), Tanahashi decidió incluir a Kaisei Takechi, aunque aún no se ha definido en que lucha se verá involucrado.