Kairi Sane y otra Superestrella WWE vuelven a los rings

No es la primera vez que WWE guarda bajo secreto de sumario un presumible caso de conmoción cerebral. Irónico, teniendo en cuenta su presteza por mostrarse mucho más cuidadosa en todo lo relacionado a esta dolencia desde el crimen de Chris Benoit. ¿Por qué no admitir que a veces sus talentos sufren percances de esta naturaleza, si, al fin y al cabo, silenciarlo da pie a aún más especulaciones? Y así, sin hacer mucho ruido, Kairi Sane regresó a los encordados ayer durante un house show de Raw celebrado en Lafayette (Louisiana).

«The Pirate Princess» se unió a Asuka y Sarah Logan en una lucha de tercias contra Becky Lynch, Charlotte Flair y Natalya, donde estas se llevaron la victoria precisamente con un Dis-Arm-Her de Lynch sobre Sane. Primer combate de la nipona después de su presumible conmoción sufrida durante el choque de mesas, escaleras y sillas que disputó en TLC 2019. Una grata noticia para Sane, que tal vez se sume a la campal femenil de Royal Rumble 2020.

Y otro talento que llevaba tiempo desaparecido, pero en este caso desde septiembre, volvió a la acción bajo un house show de NXT, celebrado desde Melbourne (Florida).

@marykayfabe look who I get to see @RealMikeBennett #NXTMelbourne pic.twitter.com/s8gaRgHVjW

— Mia Simmons (@Poohbaby925) January 18, 2020