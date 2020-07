WWE jugó con Kairi Sane. Primero la anunció para esta presente en el show de este pasado lunes, que había sido grabado ya el viernes, y al otro día del anuncio la retiraron de la publicidad que la anunciaba. Hoy, faltando 3 horas para el show televisivo de la marca roja, el equipo digital de WWE volvió a poner a Sane en la gráfica, cuando era evidente desde el viernes pasado que sí iba a estar en Raw.

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

Tras bastidores, Bayley y Sasha Banks se rehúsan a ser entrevistadas. Asuka aparece de la nada y dice que "hoy no está sola" y baila.

Bayley y Sasha Banks les recuerdan al público de que ahora son "tres marcas" y que "nunca duermen". Bayley se queja de que tiene una lucha esta noche y después de dos semanas en The Horror Show at Extreme Rules tiene que defender su título ante Nikki Cross. Luego, se refiere a Asuka, y la Campeona Raw aparece.

Asuka le dice que Sasha no es buena en nada y que Bayley no está lista para Asuka y que nunca la ha derrotado. Asuka dice que Sasha Banks tendrá un reto esta noche y será ante ... Kairi Sane, quien hace su regreso a Raw.

Wait for it...@KairiSaneWWE is BACK to even the odds for @WWEAsuka! #WWERaw pic.twitter.com/N06Ab6vVGY