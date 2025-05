En la más reciente edición de Raw, y tras más de cinco meses fuera del ring, se dio el esperado regreso al ring de la japonesa Kairi Sane. Ocurrió durante la lucha de triple amenaza que daba un boleto para la lucha de escaleras de Money in the Bank 2025, y cuyo ganadora fue nada más y nada menos que Rhea Ripley.

Sin embargo, ocurrió otro hecho lamentable y es que Zoey Stark se lesionó. Ocurrió cuando quiso lanzarse con patadas voladoras desde las sogas para conectar a Sane. Lamentablemente, Stark no pudo llegar a su objetivo y su pierna derecha cayó contra la lona, de inmediato, su rodilla se dobló de una manera que da escalofríos solo de ver, así como dio escalofríos y el gran grito de dolor que dio.

#WWERAW I hope Zoey Stark has a quick recovery, and it's not too serious.😔 but that looks like a SID VICIOUS Type injury.. 🤲🏼Zoey didnt need a stretcher to leave the ring 🩹 pic.twitter.com/FDffNkqtds

— Brutus (@BrutusMaximusX) May 20, 2025