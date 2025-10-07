Kairi Sane derrota a Iyo Sky con ayuda de Asuka rumbo a Crown Jewel

Las dos examigas Iyo Sky y Kairi Sane tuvieron que enfrentarse este lunes en WWE RAW. Todo comenzó cuando Asuka intervino al inicio del programa para proponer una lucha entre su actual compañera y su antigua aliada, a pocos días de que ambas se enfrenten en Crown Jewel 2025.

Antes de sonar la campana, Iyo atacó a Asuka con un vuelo, lo que provocó que Kairi saliera en defensa de su compañera. Una vez iniciado el combate, ambas competidoras ofrecieron un intenso intercambio de golpes, con la japonesa Sane dominando los primeros minutos. Sin embargo, Sky logró recuperar terreno con su agilidad habitual, castigando a su oponente dentro y fuera del ring.

El duelo se tornó caótico cuando Asuka intervino para distraer a Iyo, permitiendo que Kairi aplicara un Alabama Slam brutal contra el filo del ring. Aunque Sky resistió varios intentos de cuenta, la presión de Asuka fue decisiva: mientras Kairi ejecutaba un roll-up, su compañera sostuvo sus brazos para asegurar la victoria. Kairi logró el conteo de tres, pero la celebración se tornó oscura cuando Asuka atacó sin piedad a Iyo, inmovilizándola para que Sane la rematara con su clásico codazo.

Tras el combate, Kairi mostró arrepentimiento por el ataque, pero Asuka la abrazó con orgullo, consolidando una peligrosa alianza rumbo a Crown Jewel.

¿Qué pasará en Crown Jewel?

Este sábado, Asuka y Kairi Sane se enfrentarán a Iyo Sky y Rhea Ripley en un combate que promete ser explosivo. Con las emociones a flor de piel, la traición y la venganza podrían jugar un papel clave en una de las luchas más esperadas del evento en Arabia Saudita.