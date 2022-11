KAIRI luchó en «Historic X-Over» con una lesión

La luchadora japonesa KAIRI se coronó como la monarca inaugural del Campeonato Femenil IWGP en el curso de la magna función «Historic X-Over», pero esta hazaña no estuvo exenta de bemoles.

► El coraje y el orgullo sobrepasaron al dolor

La batalla para la asignación del título, KAIRI sostuvo un reñido duelo contra Mayu Iwatani, una vieja conocida. Las dos gladiadoras se llevaron al límite, pero tras poco más de veinticinco minutos KAIRI se llevó el duelo con su Insane Elbow.

Pero no fue la única actividad que KAIRI tuvo, ya que un día antes, contendió por el Campeonato Wonder of Stardom retando a Saya Kamitani en otra intensa refriega que se fue al límite de los treinta minutos pactados.

Tras estos dos días consecutivos de lucha, KAIRI dio a conocer que tenía un esguince en el tobillo del pie derecho, que se produjo tras una caída durante una sesión de entrenamiento. Inicialmente, los médicos le señalaron que se recuperaría en tres semanas. Pero KAIRI no quiso esperar, ya que desde su regreso a Stardom se ha perdido dos eventos importantes por enfermedad: primero por un ruptura de tímpano y luego por Covid-19.

Así que haciendo un acopio de coraje y gran valor, enfrentó las dos luchas con el esguince de tobillo.

Vía Twitter, KAIRI señaló:

Cuatro días antes del combate, durante el entrenamiento en el ring, me hice un esguince en una aparatosa caída. Me dijeron que tardaría tres semanas en recuperarme del todo, y estuve a punto de rendirme porque me dolía caminar. Sin embargo, con el apoyo de muchas personas, pude luchar con mi fuerza de voluntad durante las dos batallas. Realmente. Muchas gracias.

En la imagen que compartió es posible apreciar el tobillo hichado, por lo que esperamos que la lesión no se haya agravado y se encuentre en condiciones de enfrentar sus venideros compromisos. El último pactado, es la defensa de su flamante cinturón ante Tam Nakano en Wrestle Kingdom 17 en el Tokyo Dome.