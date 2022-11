Kairi logró el Campeonato Femenil IWGP estando lesionada

Durante el reciente fin de semana, la luchadora japonesa Kairi Sane, hizo historia al convertirse en la primera Campeona IWGP, al superar a Mayu Iwatani en el evento NJPWxSTARDOM Historic X-Over. No tardó mucho en programarse su primera defensa cuando Tam Nakano aceptó su reto abierto para Wrestle Kingdom 17, que se llevará a cabo en enero próximo en el Tokyo Dome.

Tras conseguir el histórico título, Kairi Sane recurrió a su cuenta de Twitter para agradecer a los fanáticos por todo su apoyo. Ella reveló que se torció el tobillo durante un entrenamiento cuatro días antes de su lucha contra Iwatami, y que luchó el pasado fin de semana con pura fuerza de voluntad y con el apoyo de muchas personas. Acompañó a la publicación con una fotografía de su tobillo hinchado.

«Cuatro días antes del encuentro, durante la práctica en el ring, me torcí en una caída. Me dijeron que me llevaría tres semanas recuperarme por completo y casi me rindo porque me dolía caminar. Sin embargo, con el apoyo de muchas personas, pude disputar las dos batallas con mi fuerza de voluntad. De verdad de verdad muchas gracias.»